Slováci si musia dať počas Silvestra pozor. Za úplnú maličkosť im hrozí pokuta až 500 eur, polícia zvýši kontroly

Polícia upozorňuje aj na zvýšený počet hliadok na cestách.

Hovorca prezídia Policajného zboru Roman Hájek v rozhovore pre denník Pravda upozornil vodičov, že počas Silvestra bude na cestách viac policajných hliadok.

Polícia upozorňuje, že napriek zákonu, ktorý hovorí, že zábavná pyrotechnika je na Slovensku povolená od 31. decembra 18.00 do 1. januára 2.00 h, si obce a mestá používanie pyrotechniky stanovujú samé.

V prípade, keď obec nepovolí používanie zábavnej pyrotechniky, Slováci ju nemôžu odpaľovať ani u seba v záhrade. V prípade, ak niekto nariadenie nedodrží, hrozí mu pokuta až 500 eur.

Širší kontext: Policajti budú počas Silvestra kontrolovať chod cestnej premávky a zamerajú sa aj na zákaz požívania alkoholu a návykových látok u vodičov.

Hájek hovorí, že nočný kľud počas Silvestra nie je zákonom upravovaný, a teda aj v posledný deň v roku platí, že začína o 22.00 h. Hovorca však tvrdí, že tento deň je špecifický. Apeluje však na oslavujúcich, ktorí by si mali uvedomiť, že niektorí ľudia musia aj 1. januára vstávať do práce. Zároveň však tvrdí, že ľudia by mali byť ohľaduplní aj voči tým, ktorí počas Silvestra oslavujú.