Urobila tak v dôsledku nepredĺženia tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v stredu (1. januára) zastavila tranzit plynu cez Ukrajinu do Európy, a to po vypršaní dohody o preprave. Ukrajina už dlhšie avizovala, že kontrakt nepredĺži, pretože predaj ruského plynu podľa nej čiastočne financuje vojnu. Tento krok znamená, že plyn do Európy momentálne prúdi len cez plynovod Balkan Stream.

Slovensko však uisťuje, že je na situáciu pripravené. Štátna spoločnosť SPP má zásobníky naplnené na takmer 100 %, čo je o 20 % viac než pred rokom. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že Slovensko má diverzifikované dodávky od piatich veľkých medzinárodných dodávateľov, čo vylučuje závislosť od Ruska.