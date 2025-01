Diskusie o reforme Bezpečnostnej rady OSN sa opäť stretli s tvrdým odporom Ruska.

Reforma Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktorá by rozšírila zoznam jej stálych členov, narazila na tvrdý odpor Ruska. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v piatok oznámil, že Nemecko a Japonsko sa nemôžu stať stálymi členmi BR OSN, a to ani v prípade, že by reforma prebehla.

Rusko namiesto toho podporuje kandidatúru rozvojových krajín z Afriky, Južnej Ameriky a Ázie. Tento postoj potvrdila už vlani hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorá snahy Nemecka a Japonska označila za neopodstatnené.

Napätie medzi Moskvou a Západom po invázii na Ukrajinu navyše výrazne znížilo šance na akúkoľvek dohodu o reforme. Každý zo súčasných stálych členov má právo veta, čo akékoľvek snahy o reformu komplikuje.