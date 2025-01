AKTUÁLNE: Fico zvažuje tvrdé kroky voči Ukrajine. Môže prísť o humanitárnu pomoc, dávky aj elektrinu

Premiér Robert Fico po rokovaniach v Bruseli naznačil, že Slovensko by mohlo reagovať recipročnými opatreniami voči Ukrajine za nepredĺženie zmluvy o tranzite ruského plynu.

Môžeme Ukrajine zastaviť všetku humanitárnu pomoc, rozhodnúť o výraznom znížení alebo úplnom odňatí dávok pre ukrajinských vojenských utečencov na Slovensku či zastaviť dodávky elektrickej energie v havarijných situáciách.

Na politickej úrovni môže SR využiť pri viacerých rozhodnutiach v Európskej únii právo veta. Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) priblížil vo štvrtok v Bruseli po rokovaniach s predstaviteľmi EK možné recipročné opatrenia proti Kyjevu za nepredĺženie zmluvy o tranzite ruského plynu.

„Ide o vážny problém a uvedomuje si to aj komisár pre energetiku Dan Jörgensen“, s ktorým viedla slovenská vládna delegácia rokovania, uviedol premiér. Podľa premiéra sú tieto opatrenia iba krajným riešením, ku ktorému by vláda pristúpila, ak by iné možnosti zlyhali. Fico zároveň označil krok Kyjeva za politické rozhodnutie s významným dosahom na ekonomiku a energetickú stabilitu regiónu.