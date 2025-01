Nové slovenské doklady môžu byť v zahraničí neuznané. Niektorí ľudia majú problém prejsť cez hranice

Novo vydané slovenské pasy a občianske preukazy nie sú správne nahraté v medzinárodných databázach, tvrdí mimoparlamentná strana Demokrati.

Slovenskí občania môžu čeliť problémom pri cestovaní do zahraničia kvôli chybám v evidencii nových dokladov.

Novo vydané pasy a občianske preukazy nie sú nahraté v medzinárodných databázach, čo znamená, že colné orgány v zahraničí majú problém overiť ich platnosť, upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Na hraniciach a letiskách tak dochádza k nepríjemným zdržaniam, ba dokonca k situáciám, keď slovenským občanom neumožnia prekročiť hranice.

Opozičná strana Demokrati ostro kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorého obviňuje zo zanedbania povinností.

„Obracajú sa na nás ľudia, že nové pasy dobre nefungujú a to z dôvodu, že nie sú nahraté v medzinárodných databázach. Na hraniciach a letiskách to ľuďom spôsobuje vážne problémy a nepríjemné zdržanie. Poznáme aj prípady, kedy jednoducho colníci nechceli pustiť slovenských občanov a kto za to môže?“ vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď, ktorý ukazuje prstom na šéfa rezortu vnútra.