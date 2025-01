Matovič vyzval Fica na detektor lži. Sľubuje mu odmenu milión eur

Robert Fico odmieta, že býval v luxusnom apartmáne Madam Butterfly v Hanoji.

Robert Fico strávil čas vo Vietname v luxusnom apartmáne Madam Butterfly v Hanoji. Premiér vo videu na Facebooku uviedol, že v hoteli bol iba 2. januára na neformálnom stretnutí, no Denník N informuje, že redaktorka 3. januára volala do hotela a recepčná potvrdila, že Fico v apartmáne býva, no momentálne nie je na izbe.

Fico odmieta tieto informácie, žiada ospravedlnenie médií a pohrozil, že ich zažaluje. Igor Matovič reagoval na Facebooku, kde ho obvinil z klamstva. Tvrdí, že Fico minul na svoj pobyt vo Vietname až 300-tisíc eur, a vyzval ho, aby zverejnil výpis z účtu.

Matovič dokonca navrhol absolvovať detektor lži za odmenu jeden milión eur, pričom spomenul aj prípad únosu vietnamského občana, v ktorom figuruje bývalý minister vnútra Robert Kaliňák.

Líder hnutia Slovensko to tvrdí vo videu, ktoré nahral na letisku vo Viedni po tom, čo sa aj s Gáborom Grendelom a Romanom Mikulcom vrátili z Vietnamu, kde boli navštíviť luxusný hotel, v ktorom mal byť Fico ubytovaný. Noc v spomínanom apartmáne stojí vyše 6 000 eur na noc.