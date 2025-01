Pellegrini odcestuje na svoju prvú oficiálnu návštevu Talianska. Berie so sebou aj ministrov z Hlasu

V Ríme ho prijme talianska premiérka Giorgia Meloniová aj prezident Sergio Mattarella.

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok (14. januára) odcestuje do Ríma, kde sa po prvý raz vo funkcii hlavy štátu zúčastní na oficiálnej návšteve Talianska. Odcestuje aj s podnikateľskou a akademickou delegáciou. Cieľom pracovnej cesty je ďalšie posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom vrátane posilnenia ekonomickej a univerzitnej výmeny.

Prezidenta budú preto v Ríme sprevádzať ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD), ako aj zástupcovia strešných podnikateľských organizácií, univerzít a vzdelávacích inštitúcií. V úvode návštevy prijme prezidenta SR s delegáciou na rokovaní predsedníčka vlády Giorgia Meloniová a následne taliansky prezident Sergio Mattarella. Pellegrini tiež položí veniec na Oltár vlasti, ktorý je pre Slovensko z historického hľadiska významným miestom.

„Došlo tu k uznaniu československých légií a uznaniu prvej Československej republiky ešte pred jej vznikom,“ priblížil odbor komunikácie. V stredu (15. januára) sa prezident spolu so zástupcami podnikateľov zúčastní na ekonomickom fóre, ktorého hlavnou témou je: „Why Slovakia? Fit for Investing and Trade“. Prezident taktiež absolvuje stretnutia so starostom Ríma Robertom Gualtierim a predsedom Poslaneckej snemovne Lorenzom Fontanom.

Oficiálnu návštevu Talianska Pellegrini zakončí účasťou a príhovorom na predstavení Slovenského ľudového umeleckého kolektívu na pôde prestížneho Auditoria Parco della Musica.