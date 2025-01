Prezident Pellegrini rozdal štátne vyznamenania. Toto je zoznam ocenených

Nové znenie hymny od hudobníka Oskara Rózsu nakoniec v úvode ceremónie nezaznelo.

Prezident Peter Pellegrini v sobotu večer udelil prvýkrát vo svojej funkcii štátne vyznamenania. Vyznamenaných je presne 18 osobností, pričom takmer polovica z nich je udelená in memoriam pre osobnosti, ktoré už nie sú medzi nami.

Pellegrini poďakoval oceneným za ich prácu. „Ste nám vzorom a ukazujete, že každý jeden z nás môže prispieť k tomu, aby sa naša krajina posúvala dopredu. Ukazujete nám cestu, že nielen vy, ale aj my všetci ostatní môžeme malými krôčikmi, riešeniami či nápadmi posúvať Slovensko vpred. Z osudov a príbehov ľudí ako vy je napokon utkaný príbeh Slovenska,“ vyhlásil.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák



Podotkol, že nie všetci ocenení sa na ceremoniáli mohli zúčastniť. „Chýbajú tu tí, ktorí dnes nemôžu byť medzi nami, aj tí, ktorí svojimi odvážnymi činmi počas Slovenského národného povstania formovali hrdinské vedomie slovenského národa. Vytvárali úctu k slobode a demokracii aj za cenu ohrozenia či straty vlastného života,“ ozrejmila hlava štátu.

Nezúčastnila sa ani herečka Zdena Studenková, ktorá sa rozhodla neprijať štátne vyznamenanie od Pellegriniho. Herečka sa slušne poďakovala a ponuku odmietla, dôvodom jej rozhodnutia je podľa jej slov aktuálna situácia v oblasti kultúry na Slovensku.

Zbor Slovenskej filharmónie zahral v úvode večera pôvodnú verziu slovenskej hymny. Nové znenie od hudobníka Oskara Rózsu nakoniec nezaznelo. Zbor si podľa informácií Denníka N našiel na pultoch noty predchádzajúcej verzie hymny.