Podľa odborníčky bude záujem o hypotéky stále vyšší.

Hypotekárny trh vlani ožil a záujem o úvery na bývanie stúpa. Súvisí to so znižovaním sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), postupným poklesom komerčných úrokov v slovenských bankách, ale aj s prognózou ďalšieho zdražovania nehnuteľností. Riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk, Eva Šablová, očakáva, že tento rok by mal apetít po hypotékach rásť ešte rýchlejším tempom.



Pripomenula, že ECB vlani znižovala svoje kľúčové úrokové sadzby štyrikrát a tento týždeň oznámila ich ďalší pokles. Na zníženie oficiálnych úrokov môžu opätovne zareagovať aj slovenské banky. Kým vlani v tomto období úrokové sadzby hypoték začínali od 4 %, v súčasnosti ľudia vedia získať úver s úrokom od 3,5 %.



„Podľa mojich odhadov by komerčné úroky v bankách počas tohto roku mohli klesnúť k hranici 3 %. Medzi finančnými domami by sa zároveň mohol výraznejšie rozpútať aj konkurenčný boj o klientov. Netreba ale zabúdať na to, že propagovaný top úrok nie je jediným parametrom, ktorý rozhoduje o výhodnosti hypotéky. Treba zohľadniť aj ďalšie podmienky úveru, na čo klienti veľakrát zabúdajú,“ upozornila Šablová.

V nasledujúcich rokoch budú úroky ďalej klesať

Žiadatelia o úver v súčasnosti najčastejšie volia trojročnú fixáciu, s vidinou ďalšieho znižovania sadzieb. „Aj pri pohľade na výšku ponúkaných úrokov sa klientom trojročná fixácia oplatí viac ako ročná aj ako päťročná. V ďalších rokoch predpokladáme pozvoľné klesanie úrokov, preto v súčasnosti trojročnú fixáciu považujem za rozumné riešenie,“ zhodnotila odborníčka.



Ak sa človek kvalifikuje na hypotéku, obvykle dostane maximálne 80 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Väčšina klientov bez úspor si potom zvyšnú sumu z hodnoty nehnuteľnosti dofinancuje ďalším úverom.

„Tu však v súčasnosti často narážame na to, že ďalší úver už ľuďom z príjmu nevychádza. Riešením môže byť pomoc blízkych, ktorí majú možnosť poskytnúť banke ako ďalšie zabezpečenie svoju nehnuteľnosť, pokiaľ už nie je v plnej hodnote zaťažená inou hypotékou,“ priblížila Šablová. Týmto spôsobom vedia záujemcovia získať viac peňazí, ktoré môžu pokryť celú kúpnu cenu a niekedy aj potrebnú rekonštrukciu či zariadenie bývania.



Aj v prípadoch, keď banka žiadateľovi po posúdení príjmu dokáže schváliť iba nižšiu sumu hypotéky, existujú podľa odborníčky rôzne riešenia. „Svoju bonitu klienti vedia podporiť ďalším spoludlžníkom s akceptovateľným príjmom, aby si mohli siahnuť na požadovanú výšku hypotéky. Niekedy je riešením iná banka, ktorá akceptuje vyšší priemer klientovho príjmu, prípadne akceptuje iné príjmy. Banky sa v tomto líšia,“ doplnila.