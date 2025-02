Témou bola dodávka azerbajdžanského plynu na Slovensko cez Ukrajinu.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok večer po návrate z neformálneho samitu členských štátov Európskej únie venovanom obrane na sociálnej sieti potvrdil, že sa stretol aj s eurokomisárom pre energetiku a bývanie Danom Jorgensenom, s ktorým rokoval o preprave azerbajdžanského plynu na Slovensko.



Premiér uviedol, že šéfovia vlád a štátov na neformálnych rokovaniach hovorili o možnostiach obchodnej vojny medzi EÚ a USA vzhľadom na rôzne rozhodnutia, ktoré prijíma americký prezident Donald Trump. Dodal tiež, že v rámci rokovaní cítiť tlak na zvyšovanie obranných výdavkov v Európe.



Zároveň však pripomenul, že po tom, čo z technických dôvodov nemohol minulý týždeň pristáť v Bruseli, nadviazal na predošlé rokovania s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensenom v rámci rokovaní o obrane.



„Opäť sme hovorili o plyne pre Slovensko. Spoločne s Európskou komisiou pracujeme na alternatíve dovozu plynu z Azerbajdžanu na Slovensko, čo by zabezpečilo dobré, kvalitné dodávky plynu pre našu krajinu, pokiaľ ide o vnútornú spotrebu,“ opísal situáciu. Ako dodal, pomohlo by to postupne ovplyvniť tranzit plynu cez Ukrajinu a vyjadril, že už v krátkom čase prídu dobré správy pre Slovensko.



Komisár Jorgensen na sociálnej sieti oznámil, že pokračuje v diskusiách s predsedom vlády SR o energetických otázkach, pričom obe strany hľadajú riešenia na zmiernenie ukončenia tranzitu plynu a zabezpečenie dodávok tejto suroviny, čo má byť v súlade s programom EÚ RepowerEU.