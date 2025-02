Koalícia sa dohaduje s Huliakovcami. Raši nespresnil, čo im za to sľúbili

Koaličná rada hovorila o možnostiach dohody s poslancami okolo Huliaka.

Richard Raši uviedol, že predstavitelia koalície si zadefinovali možnosti spolupráce tak, aby aj nezaradení poslanci parlamentu okolo Rudolfa Huliaka podporovali vládu.

Výsledkom by mal byť podpis dohody medzi koaličnými stranami a Huliakom. Raši o konkrétnych výmenách v rezortoch nehovoril.

Podľa Rašiho sa momentálne čaká na odpovede. Koalícia však dúfa, že sa jej podarí vrátiť sa k pôvodným 79 poslancom.

Citát:„Pre fungovanie vlády je dôležité mať nielen tesnú 76-ku, ale vrátiť sa k pôvodnému číslu podpory, čiže 79, aby sa vládlo komfortnejšie,“ povedal s tým, že 76 poslancov je kľúčových, aby sa mohlo rokovať v parlamente.



Širší kontext: Raši nezachytil otázku o tom, kto z ministrov by mal zo svojho postu odísť. Dodal, že nominácia ministrov je plne v kompetencii koaličných partnerov, na tom sa nič nezmenilo. Rozhovory o zisku ministerstva by mal Huliak viesť s SNS, keďže to je strana, za ktorú kandidoval, myslí si Raši.

Prečítaj si aj tieto články: