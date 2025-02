Učiteľka na základnej škole v juhokórejskom meste Tedžon v pondelok dobodala na smrť jednu zo svojich žiačok. V utorok sa k činu priznala, informovala miestna polícia. Do školy sa pritom vrátila len tri dni pred incidentom, keďže od decembra bola práceneschopná z dôvodu depresií.



Učiteľka, štyridsiatnička, sa v utorok priznala, že deň predtým v škole dobodala osemročnú žiačku. Polícii povedala, že najprv počkala, kým žiaci opustia triedu, v ktorej ich po škole doučovala. „Poslednému dieťaťu som povedala, že mu dám knihu, a vzala som ju so sebou do audiovizuálnej miestnosti, kde som ju škrtila a dobodala,“ povedala polícii. Dievča utrpelo masívne krvácanie a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtve.

Učiteľka po čine plánovala spáchať samovraždu a spôsobila si taktiež bodné zranenia, z ktorých sa momentálne zotavuje v nemocnici. Polícia informovala, že už v roku 2018 sa liečila pre depresie.



Nedávno žiadala o šesťmesačné voľno z dôvodu práceneschopnosti, ktoré jej začalo plynúť začiatkom vlaňajšieho decembra. Polícii pri výsluchu povedala, že počas PN-ky, ktorú z nespresnených dôvodov ukončila predčasne, pomýšľala na samovraždu.



V minulosti tiež vykazovala známky agresívneho správania a pred niekoľkými dňami napadla iného učiteľa. Škola však tento prípad polícii nenahlásila. Učiteľku budú ďalej vypočúvať, pričom polícia má prehľadať jej dom a vozidlo.

