Od Ukrajiny by uvítal vzácne nerastné suroviny.

Americký prezident Donald Trump pripustil možnosť, že Ukrajina môže byť jedného dňa „ruskou“. Zároveň zopakoval, že chce, aby Spojené štáty získali výmenou za pomoc Ukrajine vo vojne proti Rusku prístup ku kovom vzácnych zemín na jej území. Trump to vyhlásil v pondelkovom rozhovore pre televíziu Fox News.



Americký prezident okrem toho v pondelok potvrdil, že Keith Kellogg, ktorý má na starosti vypracovanie plánu na ukončenie konfliktu s Ruskom, čoskoro odcestuje na Ukrajinu. Podľa zdrojov agentúry AFP z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by tam mal pricestovať 20. februára.



Trump v rozhovore pre Fox News vyhlásil, že Ukrajina jedného dňa môže, ale aj nemusí byť ruská - podľa toho, ako sa strany konfliktu dohodnú.



Zopakoval, že konflikt na Ukrajine by sa nezačal, ak by on zostal vo funkcii aj po svojom prvom funkčnom období, „keby voľby neboli zmanipulované“. Rovnako by - podľa Trumpa - nedošlo ani k útoku na ozbrojených militantov palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.

Nerastné suroviny ponúkol už Zelenskyj

V rozhovore tiež vyhlásil, že od Kyjeva za pomoc Ukrajine žiada ekvivalent 500 miliárd dolárov v kovoch vzácnych zemín používaných najmä v elektronike. Pôvodne takúto dohodu vlani na jeseň navrhol prezident Zelenskyj ako súčasť svojho plánu na posilnenie pozície Kyjeva na budúcich rokovaniach s Moskvou.



Ukrajina by si takto zaistila, že jej najväčší spojenec nezmrazí svoju vojenskú podporu. Tento nápad sa objavil v čase, keď je celosvetovo čoraz ťažšie získať spoľahlivý a neprerušovaný prístup ku kriticky dôležitým minerálom.



Prvky vzácnych zemín na Ukrajine sú z veľkej časti nevyužité kvôli vojne a kvôli štátnej politike regulujúcej nerastný priemysel. Ukrajina nemá nateraz ani plány na rozvoj ťažby vzácnych zemín.



Náleziská nerastných surovín sa nachádzajú po celej Ukrajine a sú zrejme pomerne bohaté. Zásoby titánu - kľúčového komponentu pre letecký, lekársky a automobilový priemysel - patria medzi najväčšie v Európe. Ukrajina má tiež jedny z najväčších známych európskych zásob lítia, ktoré sú potrebné na výrobu batérií, keramiky a skla.



AP vo svojej správe pripomína, že Európska komisia identifikovala Ukrajinu ako potenciálneho dodávateľa pre viac ako 20 kritických surovín a dospela k záveru, že vstup krajiny do EÚ by mohol posilniť európske hospodárstvo.



Podrobnosti o akejkoľvek dohode v tejto veci sa pravdepodobne vyvinú na stretnutiach amerických a ukrajinských predstaviteľov. Zelenskyj a Trump budú zrejme o tejto téme diskutovať, keď sa osobne stretnú, doplnila AP.