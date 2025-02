Ministerstvo priznáva, že nájsť nového manažéra, ktorý by sa nebál verejného tlaku, nie je vôbec jednoduché.

Ministerstvo pôdohospodárstva aktívne hľadá odborníka s manažérskymi skúsenosťami, ktorý by zaujal post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra. Podľa hovorkyne rezortu Veroniky Daničovej nejde, s ohľadom na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu, o ľahkú úlohu. Mnohí potenciálni kandidáti totiž nechcú čeliť silnej mediálnej pozornosti či ostrej kritike opozície.

Juraj Celler, dovtedajší predseda ÚGKK, koncom januára podal rezignáciu po kybernetickom útoku, ktorý skomplikoval fungovanie katastra. Opozičné strany SaS a Maďarské fórum zároveň varujú, že aktuálna situácia, keď kataster nefunguje stopercentne, môže viesť k nelegálnym prevodom nehnuteľností. Obávajú sa napríklad zneužívania pôdy neznámych vlastníkov.

Premiér Robert Fico informoval, že kompletný online prístup k aktuálnym listom vlastníctva v katastri by mali obnoviť koncom februára. Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov, a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.