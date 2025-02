Kataster by sa mal čoskoro „rozbehnúť“. Fico oznámil termín obnovy služieb

Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.

Kompletný online prístup k aktuálnym listom vlastníctva v katastri by mali obnoviť koncom februára. Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.

Fico podotkol, že obnova prístupu ľudí k informáciám a službám katastra prirodzene trvá nejaký čas. „K dnešnému dňu 74 katastrálnych odborov na okresných úradoch poskytuje svoje služby, jeden odbor v obmedzenom režime. Vzhľadom na náročnosť úloh vyplývajúcich z odstraňovania dôsledkov útoku, musia ľudia fyzicky zájsť na príslušný katastrálny úrad, ak potrebujú využiť jeho služby. Pokiaľ ide o informačný systém katastra, z ktorého si ľudia mohli z pohodlia domova vybavovať katastrálnu agendu, jeho podstatná časť je v rukách orgánov činných v trestnom konaní a prechádza forenznou analýzou,“ ozrejmil.

Dostupná je webová aplikácia



Pripomenul, že ľudia môžu prehliadať údaje katastra prostredníctvom webovej aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied), ktorá poskytuje základné informácie o listoch vlastníctva. „V prvých hodinách fungovania tento systém zaznamenal viac ako štyri milióny dopytov. Teraz je už stabilizovaný,“ skonštatoval premiér.



Fico v tejto súvislosti skritizoval „protivládne“ médiá a opozíciu, za to, že pokračujú v šírení poplašných správ o katastri. Tvrdí, že kybernetický útok na kataster zneužili na destabilizáciu spoločnosti.



V januári zasiahol informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov boli dočasne zatvorené. Od 13. januára sa postupne obnovuje prevádzka na odboroch katastra.

