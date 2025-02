Niekoľko okoloidúcich pobodal v sobotu popoludní v meste Villach v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko 23-ročný Sýrčan. Zabil 14-ročného chlapca a ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia. Útok sa stal v centre mesta neďaleko hlavného námestia. Páchateľ, sýrsky občan s povolením na pobyt v Rakúsku, bol zatknutý krátko po čine.

Ako informoval policajný hovorca Rainer Dionisio, Sýrčan začal útočiť krátko pred 16.00 h. Jeho vyčíňanie spozoroval muž pochádzajúci takisto zo Sýrie, ktorý do útočníka vrazil autom. Podľa prvotných informácií Sýrčan nebol polícii doteraz známy.

Bezprostredne nebolo známe, či ide o čin osamoteného páchateľa, polícia preto pátrala po prípadnom ďalšom páchateľovi. Takisto sa zisťuje, či sa páchateľ a obete útoku poznali. Počas policajnej akcie bola obmedzená aj železničná doprava, keďže v blízkosti miesta činu sa nachádza hlavná stanica. Vyšetrovanie prípadu prevzal Úrad na ochranu štátu a boj proti extrémizmu (LSE) spolu s miestnou políciou.

Na sociálnych sieťach kolujú fotografie zo zadržania páchateľa, na ktorých sa uškŕňa na policajtku:

Austria: Shouting “ALLAHU AKBAR!”, Muslim Migrant Stabs Young Boy To Death, Four More Injured in Knife Attackhttps://t.co/E8Exh1say3