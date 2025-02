Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer-SD a Hlas-SD

Zber dát bol realizovaný v období od 5. 2. do 12. 2. 2025.

Voľby do Národnej rady (NR) SR by vo februári vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,1 percenta hlasov. Nasledovala by strana Smer-SD, ktorú by volilo 22,1 percenta, a na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 12,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.



Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,9 percenta), SaS (6,4 percenta), hnutie Slovensko (6 percent) a Republika (5,7 percenta).



Pred bránami NR SR by zostali Demokrati (4,6 percenta), SNS (4,1 percenta), Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (3,1 percenta) a hnutie Sme rodina (2,9 percenta). Národná koalícia/Nezávislí kandidáti a Komunistická strana Slovenska (KSS) by skončili s 0,5 percenta, Kotlebovci - ĽSNS aj Zdravý rozum by získali 0,3 percenta hlasov.



Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 43 kresiel. Strana Smer-SD by obsadila 40 kresiel, Hlas-SD by v parlamente mal 22 poslancov. S 12 poslancami by v NR SR boli KDH aj SaS, hnutie Slovensko by získalo 11 kresiel a Republika desať.



Telefonický prieskum na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 5. do 12. februára.

