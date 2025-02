Útočník zo Spišskej Starej Vsi sa vo väzbe dvakrát pokúsil o samovraždu. V poslednej chvíli zasiahli zamestnanci

Aktuálne je pod nepretržitým dohľadom.

Samuel, ktorý v januári na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zavraždil dve ženy, si chcel vo väzbe siahnuť na život. Podľa informácií televízie Markíza sa o to pokúsil dvakrát, no v oboch prípadoch zasiahli príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Prvý incident sa stal 29. januára v bratislavskom Justičnom paláci, kde sa Samuel pokúsil obesiť na posteľnej bielizni. Stráž si to všimla a okamžite zasiahla. Po tomto pokuse ho previezli do väzenskej nemocnice v Trenčíne, no už o deň neskôr sa o samovraždu pokúsil opäť rovnakým spôsobom. Aj tentoraz zasiahli dozorcovia včas.

Odborníci tvrdia, že u ľudí s podobnou psychologickou charakteristikou nie sú takéto pokusy výnimočné. „Najprv zaútočil na iné osoby, no u ľudí s jeho osobnostnou črtou je častejšie, že si najskôr siahnu na vlastný život,“ vysvetlil Radovan Bránik z tímu krízovej intervencie.

V súčasnosti je Samuel pod nepretržitým dohľadom a monitorovaný kamerami. Jeho psychický stav pravidelne kontroluje špecializovaný personál. Napriek tomu odborníci nevylučujú, že sa môže pokúsiť o samovraždu znova.