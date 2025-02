Zápach podobný plynu cítiť na mnohých miestach hlavného mesta aj v piatok. Mohlo by ísť o odorant.

Existuje predpoklad, že v prípade zápachu podobnému plynu, ktorý sa šíri v hlavnom meste už niekoľko dní, by mohlo ísť o odorant, ktorý sa pridáva do palivových plynov. Konštatuje to viceprimátor Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva na sociálnej sieti, pričom sa odvoláva na informácie mestského krízového riadenia i hasičov.



„Táto látka má silný a výrazný zápach, ktorý je stabilný a nie ľahko emitovaný. Po pridaní stopových množstiev tetrahydrotiofénu do palivového plynu, aj keď dochádza k úniku plynu, ľudia môžu rýchlo zistiť prítomnosť zápachu a prijať včasné opatrenia, aby sa predišlo bezpečnostným nehodám,“ približuje Mrva.

„Aj keď nejde o ohrozenie života a zdravia obyvateľov, príslušníci Hasičského a záchranného zboru spolu so zamestnancami odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava a Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Nitra aj naďalej vykonávajú merania na nahlásených miestach a vytypovaných lokalitách s cieľom zistenia pôvodcu znečistenia. Výsledky opakovane potvrdili, že zápach nie je zdraviu škodlivý,“ informuje tlačový odbor kancelárie ministerstva vnútra.



Zápach podobný plynu cítiť na mnohých miestach hlavného mesta aj v piatok. Hasiči podľa viceprimátora vykonali merania bežnými detekčnými prístrojmi na prítomnosť zemného plynu na rôznych adresách v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Staré Mesto či Rača. Zápach síce bolo cítiť, ale prítomnosť palivového plynu (zemného plynu) nebola preukázaná. „Meranie bude pokračovať výkonnejším 3D scanerom,“ dopĺňa Mrva.