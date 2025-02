Francúzsky arzenál má približne 300 jadrových zbraní.

Francúzsko je pripravené nasadiť svoje stíhačky s jadrovými zbraňami do Nemecka na ochranu kontinentu, ak by USA zmenili svoju strategickú politiku a stiahli svoje vojenské sily. Takáto akcia by mohla nielen posilniť obranu Európy, ale aj vytvoriť tlak na západné krajiny, aby si zabezpečili vlastnú obrannú kapacitu.

Nemecký politik Friedrich Merz, pravdepodobný budúci kancelár, varoval, že Európa sa musí pripraviť na možnosť, že Trump nebude dodržiavať záväzky NATO. Merz vyhlásil, že bude rokovať s Francúzskom a Britániou o rozšírení jadrovej ochrany do Nemecka.

Zatiaľ čo oficiálne rokovania o európskom jadrovom ochrannom „dáždníku“ ešte nezačali, diplomatické zdroje potvrdzujú, že Berlín túto požiadavku pravdepodobne predloží len v prípade, že americké sily stiahnu svoje jadrové zbrane.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že francúzsky arzenál obsahuje približne 300 jadrových zbraní, zatiaľ čo britský jadrový program Trident so štyrmi ponorkami triedy Vanguard zohráva kľúčovú úlohu v obranných stratégiách NATO.