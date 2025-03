Od výnosov štátnych dlhopisov sa odvíjajú aj ďalšie úrokové sadzby.

Ak bude trend rastúcich výnosov na štátnych dlhopisoch v eurozóne pokračovať, spotrebitelia ani podnikatelia by nemali očakávať pokles úrokových sadzieb na úveroch. Vyššie výnosy dlhopisov totiž zvyšujú celkové náklady na financovanie v ekonomike, čo sa premieta aj do úročenia úverov. Upozornil na to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Poukázal na to, že Nemecko v stredu (5. 3.) šokovalo dlhopisové trhy oznámením nových fiškálnych plánov. Budúci kancelár Friedrich Merz predstavil zámer zmeniť ústavu a vyňať výdavky na obranu a bezpečnosť z rozpočtových pravidiel, čo by umožnilo výrazné navýšenie nemeckého rozpočtu.

Merz tiež plánuje rozsiahle investície do infraštruktúry, najmä do dopravy, energetických sietí a bývania, pričom celkový objem by mal dosiahnuť 500 miliárd eur v priebehu nasledujúcich 10 rokov.

„Dlhopisové trhy na tieto oznámenia zareagovali nervózne, keďže plánované výdavky budú pravdepodobne financované cez vyššie zadlženie, čo núti investorov požadovať vyšší výnos. Výnosy na 10-ročných nemeckých dlhopisoch tak v priebehu jediného dňa vzrástli o takmer 30 bázických bodov, čo predstavuje najväčší denný pohyb od roku 1990,“ priblížil Nemky.

Obavy na trhu podľa neho ešte viac prehĺbili vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorá predstavila iniciatívu ReArm Europe. Tento plán umožní členským štátom zvýšiť výdavky na obranu a bezpečnosť bez toho, aby boli aktivované mechanizmy na obmedzenie nadmerného deficitu. Ak by krajiny EÚ v nasledujúcich štyroch rokoch zvýšili výdavky na obranu o 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), vytvoril by sa tak fiškálny priestor vo výške 650 miliárd eur.

„To by však opätovne znamenalo vyššiu ponuku dlhopisov na trhu, ale taktiež vyvoláva obavy o budúcej inflácii a zvyšuje rizikové prirážky na dlhopisoch, výsledkom čoho investori opätovne požadujú vyšší výnos na štátnych dlhopisoch,“ vysvetlil analytik s tým, že podobný vývoj sledujeme aj pri slovenských dlhopisoch. Výnosy na 10-ročných štátnych dlhopisoch vzrástli o viac ako 20 bázických bodov, čo môže podľa ekonóma ohroziť ďalší pokles nákladov na financovanie pre podnikateľov a domácnosti.

„Keďže štát je najhodnotnejší dlžník, jeho dlhopisy majú zvyčajne najnižšiu rizikovú prirážku, a práve od ich výnosov sa odvíjajú aj ďalšie úrokové sadzby v ekonomike. Aktuálne sa výnosy 10-ročných slovenských štátnych dlhopisoch pohybujú na úrovni 3,57 %, zatiaľ čo priemerná úroková sadzba na nových hypotékach s fixáciou 1 až 5 rokov dosiahla v januári tohto roka 3,85 %,“ doplnil Nemky.