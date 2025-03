Predložili ho poslanci zo strany Sloboda a solidarita.

V súčasnosti dôchodkový systém na Slovensku funguje na princípe priebežného financovania, čo znamená, že dôchodky sú financované z príspevkov tých, ktorí pracujú. Prípadné zmeny v návrhu zákona sa majú týkať výpočtu dôchodkov, ale aj možnosti predčasného odchodu do dôchodku či starostlivosti o deti, informuje o tom Pravda.

Po novom by obdobie, keď sa rodič stará o dieťa, malo byť započítané do doby dôchodkového poistenia. Dnes rodičia, ktorí sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, sú ukrátení o toto obdobie a teda majú nižší osobný mzdový bod, čo im výrazne kráti dôchodok. Podľa návrhu by však mal byť aj tento čas spravodlivo prepočítaný podľa príjmu pred rodičovskou dovolenkou.

Zákon tiež navrhuje, že dôchodkový vek sa bude každoročne zvyšovať na základe priemernej dĺžky života. To znamená, že ak ľudia budú žiť dlhšie, dôchodkový vek sa posunie. V praxi to znamená, že ak sa priemerná dĺžka života zvyšuje, dôchodok budete môcť čerpať až neskôr, ak sa ale znižuje, do dôchodku budete môcť ísť skôr. Tento prístup je reakciou na starnutie obyvateľstva a potrebu zabezpečiť systém.

Pri výške dôchodku by mal nový zákon zabezpečiť, aby sa celkové náklady na vyplácanie dôchodkov nezvýšili v prípade, že by ste sa rozhodli ísť do dôchodku skôr, alebo naopak neskôr. Zákon teda upravuje, že aj v prípade predčasného dôchodku alebo odkladu nároku na dôchodok, budete dostávať rovnakú sumu počas svojho života, len rozdelenú inak podľa počtu rokov, počas ktorých poberáte dôchodok.

Návrh zavádza limit, aby sa zachovala udržateľnosť dôchodkového systému. Dôchodky sa nebudú zvyšovať viac, ako platby, ktoré občania a firmy odvádzajú do systému. Tento mechanizmus zabezpečí, že zvyšovanie dôchodkov nebude prekračovať možnosti samotného systému. V súčasnosti sa dôchodky zvyšujú každoročne na základe dôchodcovskej inflácie.

Návrh tiež hovorí o čerpaní predčasného dôchodku. Dnes môžete požiadať o predčasný dôchodok, ale ten je spojený s krátením. Podľa nového zákona by krátenie malo zostať zachované, ale iba do momentu, kým vznikne nárok na riadny starobný dôchodok. Výška predčasného dôchodku by mala byť stanovená zákonom.

Prečítaj si aj tieto články: