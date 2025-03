Kaliňákove tryskáče: V jednom unikala rodina diktátora, zmluvy ministerstvo zrejme podpísalo v rozpore so zákonom

Ministerstvo obrany pred Vianocami kúpilo dve lietadlá, ktoré predtým slúžili ako súkromné tryskáče pre bohatých.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Jedno z nich využívala dcéra dlhoročného kazašského diktátora Nursultana Nazarbajeva. Kaliňákovo ministerstvo ich však kúpilo od firmy z Floridy. Vo Východnej Európe ju zastupuje človek, o ktorom sme v ICJK v minulosti písali v súvislosti s drogovým gangom Grupo Amerika. Firma porušuje slovenský zákon, pretože neodhalila svojich skutočných vlastníkov v štátnom registri. Podľa advokáta by ministerstvo preto malo zvážiť pozastavenie plnenia zmlúv alebo preskúmať ich platnosť.

V utorok 18. februára na bratislavskom letisku pristál exkluzívny tryskáč Bombardier 5000. Dvanásťročný stroj kúpilo ministerstvo obrany za niečo viac ako 23 miliónov dolárov. Nový stojí v závislosti od výbavy 60 až 70 miliónov dolárov.

Nákup luxusného stroja, ktorým budú lietať aj politici, v čase konsolidácie a zvyšovania daní kritizovali opozičné Progresívne Slovensko a hnutie Slovensko. Kaliňákov rezort tvrdí, že išlo o dobrú cenu a prirovnalo ju k cenám jazdených áut.

„Niekto to volá, že luxusné, no zo všetkých lietadiel, ktoré máme, má tých vecí, ktoré tu niekto považuje za akože komfortné, najmenej,” tvrdil Kaliňák, podľa ktorého sa budú lietadlá prerábať, pričom by mali dostať medicínske nosidlá, zariadenie na prepravu pacientov v ťažšom stave a ďalšiu, zatiaľ nešpecifikovanú „vojenskú výbavu”.

Ministerstvo kúpilo dve lietadlá spolu za takmer 48 miliónov dolárov.

Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka ukazujú, že lietadlá sú zaujímavé nielen luxusným interiérom. Najmä to druhé s registráciou 9H-AVA, ktoré zatiaľ na Slovensko neprišlo a od polovice februára parkuje v servisnom centre firmy Bombardier pri Londýne, kam priletelo z Kazachstanu. Podľa našich zistení v minulosti patrilo rodine bývalého kazašského diktátora Nursultana Nazarbajeva.

Ministerstvu obrany ho však nepredal Nazabajev, ani žiadna z firiem s ním spájaných. Rezort obe lietadlá kúpil od firmy United Wings International z Floridy. Tá pôsobí skôr ako sprostredkovateľ. Kto za ňou v skutočnosti stojí, nie je známe. Floridský obchodný register uvádza iba meno konateľa Eduarda Marqueza.

Minister obrany Robert Kaliňák. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Napriek tomu, že so Slovenskou republikou urobila biznis za takmer 48 miliónov dolárov, nie je zapísaná v takzvanom protischránkovom registri. Advokát Andrej Leontiev z kancelárie TaylorWessing pritom nevidí žiadny dôvod, prečo by v ňom zapísaná nemala byť. Do tohto registra sa podľa zákona musí zapísať a odhaliť svojich skutočných vlastníkov každá firma, aj zahraničná, ktorá robí biznis so štátom. Advokát v tomto prípade nevidí, že by United Wings International spĺňala ktorúkoľvek z výnimiek.



Zákon však nepredpokladá, že verejný sektor, na ktorého ochranu bol navrhnutý, bude ignorovať povinnosť vyžadovať zápis dodávateľa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Leontiev pripúšťa dva možné výklady v prípade, že zmluva bola uzatvorená s osobou, ktorá nebola zapísaná v registri. Prvý je, že zmluva je síce platná, ale verejný subjekt má právo suspendovaním plnenia (teda zastavením platieb) a vyhrážkou odstúpenia od zmluvy donútiť obchodného partnera, aby svoju povinnosť dodatočne splnil.

„V súlade so zákonom, ak dotknuté spoločnosti nie sú zapísané v RPVS napriek splneniu zákonných podmienok a MO SR bude na túto skutočnosť upozornené, má podľa môjho názoru analogicky k podobným prípadom právo pozastaviť plnenie z dotknutých zmlúv až do odstránenia tohto nedostatku,” hovorí Leontiev. Tvrdí, že k tejto situácii nemalo dôjsť, keďže slovenskí úradníci nemali zmluvu s nezapísaným subjektom ani uzavrieť. Za porušenie tejto povinnosti - neuzavrieť zmluvu s nezapísanou osobou - hrozí osobe, ktorá v mene verejného subjektu zmluvu podpísala priestupková pokuta až do 100 tis. eur.

Druhý, kontroverznejší výklad zákona by podľa Leontieva považoval zmluvu od počiatku za neplatnú pre rozpor so zákonom. V oboch prípadoch by však muselo konať ministerstvo obrany, ktoré na našu otázku, či zastaví plnenie zmlúv pre chýbajúci zápis United Wings International v protischránkovom registri, nijako nereagovalo.

Zaujímavá je aj osoba, ktorú na svojom webe firma United Wings International v posledných mesiacoch uvádzala ako svojho zástupcu pre východnú Európu - reč je o Draženovi Mikašinovičovi. Písali sme o ňom už v roku 2020, kedy sa objavil v spleti osôb a firiem okolo srbského drogového gangu, ktorý si hovoril Grupo America.

Po tom, čo sme sa o zákazku na lietadlá začali zaujímať, Mikašinovičovo meno zo stránky United Wings International zmizlo.

Draženovi Mikašinovičovi sme zavolali na slovenské telefónne číslo zo stránky United Wings International. Zdvihol a potvrdil svoju totožnosť, no rozprávať sa s nami nechcel. Na otázky odpovedal e-mailom cez advokáta Ondreja Ďuraja: „Pán Mikašinovič nie je a ani nikdy nebol vlastníkom či spoluvlastníkom uvedenej zahraničnej spoločnosti. Z uvedeného je teda zrejmé, že nie je schopný poskytnúť relevantné odpovede na uvedené otázky. V prípade získania odpovedí na tieto otázky, kontaktujte prosím priamo uvedenú spoločnosť United Wings International," odpísal Ďuraj.

United Wings International nám reakciu poslala tiež cez svojho právneho zástupcu Gerarda Vazqueza. Tvrdí, že „Dražen Mikasinovič nikdy nebol vlastníkom, akcionárom, funkcionárom, riaditeľom ani v rámci nej nezastávala žiadnu rozhodovaciu úlohu spoločnosť – kedykoľvek a v akejkoľvek funkcii. Akékoľvek tvrdenie naznačujúce opak je kategoricky nepravdivé."

Stránka firmy, ktorá urobila so štátom obchod za 48 miliónov dolárov 27.2.2025 a po našich otázkach. Meno Dražena Mikašinoviča zmizlo. Zdroj: https://www.unitedwingsaero.com/contact/

Na otázky týkajúce sa predaja dvoch lietadiel ministerstvu obrany firma United Wings International neodpovedala, údajne tak nemôže urobiť pre striktné americké a európske regulácie, ktoré jej prikazujú dodržiavať „dôvernosť, bezpečnosť a prevádzkovú integritu". Odkázala nás na slovenské úrady, pretože vraj: „Všetky transakcie týkajúce sa týchto lietadiel spadajú pod slovenský zákon o verejnom obstarávaní, ktorý zabezpečuje súlad so smernicami EÚ a štandardmi transparentnosti. Tieto záznamy zostávajú najpresnejším zdrojom informácií," píše Vazquez.

Slovenské ministerstvo obrany však lietadlá kúpilo pred Vianocami bez súťaže. Aj informáciu o tom, že ich kúpilo, skrylo do tlačovej správy, ktorá bola primárne o tom, že Slovensko sa pripojí k nákupu nákladných vozidiel Tatra k českému rezortu obrany. Ministerstvo obrany SR na naše otázky do uzávierky nereagovalo. Poslali sme ich preto aj prostredníctvom žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a po ich obdržaní odpovede doplníme.