Prví záujemcovia by sa mali k bytom dostať v apríli.

Do systému štátom podporovaného nájomného bývania odovzdal v utorok investor, poisťovňa Kooperativa, prvých približne 70 bytov. Nachádzajú sa v projekte Ovocné sady v Bratislave, pričom viac ako 20 bytov bude určených pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Prví záujemcovia by sa mali k bytom dostať v apríli.



Na odovzdaní sa zúčastnil premiér Robert Fico (Smer-SD), minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD), minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová či predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš.



„Všetky tieto byty kúpil investor, spoločnosť Kooperativa, ktorá podpísala so štátom dohodu, že bude súčasťou systému štátom podporovaného nájomného bývania. Spoločnosť, ktorá je vlastníkom týchto bytov, bude teraz spolupracovať s agentúrou, ktorá vedie register záujemcov a títo záujemcovia sa môžu prihlásiť a povedať, mám záujem o jednoizbový, dvojizbový alebo trojizbový byt, takéto byty sú tu,“ priblížil Fico.

Zvýhodnená DPH a register záujemcov ako kľúčové opatrenia



Zdôraznil, že projekt štátom podporovaného nájomného bývania je jednou z priorít jeho vlády. Kabinet má podľa neho na starosti vedenie registra záujemcov a podporu celého projektu. Zároveň podpisuje zmluvy s investormi, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Tí následne investujú do nájomných bytov, a to buď formou kupovania hotových, alebo výstavby nových bytov.

Na túto činnosť majú zvýhodnenú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 5 %, s čím súhlasila aj Európska komisia (EK). Ľudia, ktorí majú záujem o takéto bývanie, sa môžu prihlásiť do registra vedeného štátnou agentúrou, pričom tiež musia spĺňať viaceré zákonom stanovené podmienky.



Nájomné v tomto type bytov, ktoré je štátom regulované a odvíja sa od priemernej mzdy v konkrétnom kraji, je podľa premiéra výhodnejšie ako komerčné nájomné, ale aj splátka hypotéky. Ešte výhodnejšie je, pokiaľ naň prispeje zamestnávateľ.



„Systém štátom podporovaného nájomného bývania umožňuje, aby zamestnávateľ prispel zamestnancovi v prípade takéhoto nájomného bytu na bývanie príspevkom na nájomné, ktorý sa môže pohybovať momentálne vo výške 4 eurá na meter štvorcový (m2), ale bude sa valorizovať,“ vysvetlil premiér.

Nižšie ceny

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s riaditeľom UNB sa rozhodlo pre príspevok 3,3 eura na m2. V aktuálnom projekte tak vychádza priemerné nájomné po započítaní príspevku v jednoizbovom byte 326 eur, dvojizbovom 416 eur a trojizbovom 545 eur. Všetky tieto sumy sú podľa prepočtov výhodnejšie ako prípadný komerčný nájom alebo mesačná splátka hypotéky.



„To je tá symbióza, ktorú sme chceli ukázať. Záujem investora, štátu, občana, zamestnávateľa. Bez príspevku zamestnávateľa to je tiež atraktívne, ale s tým príspevkom je to absolútne atraktívne. Na tom je aj postavená celá podstata tohto projektu,“ zhodnotil Fico.

Podľa vlastných slov očakáva, že podobných projektov sa bude otvárať ešte veľa. Konkrétne číslo, koľko nájomných bytov by mohlo byť v systéme do konca volebného obdobia, komentovať nechcel. Pripomenul však, že už momentálne je do registra prihlásených približne 5000 záujemcov o nájomné bývanie a očakáva, že keď sa systém rozbehne a spropaguje, bude ich oveľa viac.

