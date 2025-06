Útočník sa po skutku pokúsil ujsť.

V pondelok 23. júna došlo v areáli evanjelickej základnej školy v Rožňave k tragickému útoku. Muž na mieste dobodal svoju manželku priamo pred ich 8-ročným synom. Podľa informácií TV JOJ jej spôsobil tri bodné zranenia, pričom jedna z rán mala zasiahnuť srdce. Žena zraneniam podľahla.

Útočník sa po skutku pokúsil ujsť smerom k autobusovej stanici. Všimli si ho obyvatelia aj mestskí policajti, ktorí ho zadržali. Dieťa sa počas incidentu nachádzalo v areáli školy. Učiteľky si ho všimli, odviedli ho z miesta a odovzdali do opatery starej mamy.

„Nateraz môžem potvrdiť, že dnes popoludní prijala polícia oznámenie, že v meste Rožňava došlo k fyzickej potýčke medzi mužom a ženou, ktorá skončila bodnutím ženy do oblasti brucha a hrudnej časti. Podozrivá osoba, ktorá sa mala skutku dopustiť, z miesta odišla, avšak krátko na to bola zadržaná. Poškodenú osobu si do svojej starostlivosti prevzala posádka RZP, ktorá ju vo vážnom stave previezla do nemocnice,“ uviedla hovorkyňa polície Lenka Ivanová. Polícia aktuálne vykonáva potrebné procesné úkony.

Prečítaj si aj tieto články: