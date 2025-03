Vírus sa môže šíriť aj cez obuv

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) upozorňuje na výskyt slintačky a krívačky v Maďarsku, len pár kilometrov od slovenských hraníc. Odborníci vyzývajú chovateľov, aby prísne dodržiavali veterinárne opatrenia, keďže ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže zasiahnuť hospodárske zvieratá aj lesnú zver. Vírus sa šíri nielen priamym kontaktom, ale aj cez obuv, oblečenie či kontaminované predmety.

V ohrozených oblastiach, najmä v okrese Komárno, už platia obmedzenia pohybu v chovoch, kde majú prístup len nevyhnutní zamestnanci. Predseda SPPK Andrej Gajdoš zdôraznil, že verejnosť by mala minimalizovať kontakt s hospodárskymi aj divokými zvieratami a vyhýbať sa návštevám fariem. Podpredseda SPPK Marián Šolty varoval, že v prípade potvrdenia nákazy by bolo nutné zlikvidovať celé chovy hovädzieho dobytka a ošípaných, čo by malo obrovský dopad na poľnohospodárstvo.

Slintačka a krívačka spôsobuje vysoké horúčky nad 40 °C a bolestivé pľuzgiere na ústach, paznechtoch a mliečnej žľaze. Keďže ide o vysoko nákazlivé ochorenie, odborníci apelujú na farmárov, aby dodržiavali dezinfekciu a neprivážali zvieratá bez kontroly veterinárnej správy. Verejnosť vyzývajú, aby sa vyhýbala kontaktu so zverou a obmedzila pohyb v prírode, čím môže pomôcť znížiť riziko šírenia vírusu na Slovensko.