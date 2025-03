Zaviesť by sa mal bodový systém, prísnejšie pokuty aj väčšia ochrana chodcov.

Na slovenských cestách sa už čoskoro očakávajú významné legislatívne zmeny. Ministerstvo vnútra plánuje zaviesť bodový systém, upraviť pravidlá na priechodoch pre chodcov a tolerovať malé množstvo zostatkového alkoholu do 0,2 promile. Dopravný analytik Jozef Drahovský tvrdí, že takáto hladina alkoholu neovplyvňuje schopnosti vodiča, pričom v niektorých krajinách je povolená až 0,5 promile, informujú tvnoviny.

Bodový systém by nahradil súčasné pravidlo „trikrát a dosť“. Vodič by strácal oprávnenie už po nazbieraní piatich bodov. Tri body by sa udeľovali za trestné činy, dva za vážne dopravné priestupky a jeden za menej závažné porušenia. Začínajúci vodiči by dostávali body dvojnásobne rýchlejšie.

Podobný systém funguje v Česku od roku 2006, kde vodiči strácajú vodičské oprávnenie po dosiahnutí 12 bodov. No, za rok bez priestupkov im štyri body odpočítajú.

Zmeny sa dotknú aj priechodov pre chodcov. Vodiči budú musieť zastaviť už vtedy, keď sa chodec k priechodu len približuje. Okrem toho sa rozšíri inštitút objektívnej zodpovednosti, čo znamená, že pokuty za priestupky, ako nezapnutý pás, používanie mobilu za volantom či nepovolený rozostup na diaľnici, môžu vodičom prichádzať aj bez kontaktu s políciou.

Ministerstvo momentálne zapracováva pripomienky odborníkov a prvé zmeny by mohli začať platiť už na jeseň.