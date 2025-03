Nový minister športu Rudolf Huliak je pre Slovákov známy svojimi výrokmi o medveďoch či hrubým správaním v parlamente.

Starosta Očovej a predseda Národnej koalície Rudolf Huliak sa stal novým ministrom cestovného ruchu a športu. Na poste tak nahradil nominanta SNS Dušana Keketiho. V roku 2023 sa chcel stať ministrom životného prostredia, no vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová ho odmietla vymenovať.

Huliak vyštudoval odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a v roku 2003 spoluzaložil firmu Profilak. Tá sa zaoberá opravami automobilov a autolakovníctvom. Je tiež členom predsedníctva Slovenského poľovníckeho zväzu.

V tomto článku ti prinášame informácie o novom ministrovi Rudolfovi Huliakovi. Pripomenieme ti najbizarnejšie momenty, ktorými Huliak zaujal verejnosť, a pozrieme sa aj na to, aké politické názory a postoje nový minister zastáva.

Huliak na kandidátke ĽSNS

V roku 2020 kandidoval Rudolf Huliak z 38. miesta na kandidátke extrémistickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Do parlamentu sa mu však nepodarilo prekrúžkovať.

Huliak, ktorý kandidoval na kandidátke strany, ktorá verejne hlása, že je za odchod Slovenska z EÚ a NATO, a jej predseda je vinný z prejavovania sympatií k neonacistickej ideológii, kandidoval aj so sloganmi „Ochránime Vaše právo na legálnu zbraň“ či „Uchránime naše lesy pre naše deti“.

Zdroj: ĽSNS

Preč z NATO aj EÚ

Rudolf Huliak mal ešte v roku 2023 záujem vystúpiť z EÚ aj NATO. Pred septembrovými predčasnými voľbami pre platformu Národné obrodenie povedal, že je potrebné zorganizovať referendum o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO.

„Som za organizovanie povinného referenda ako nástroja priamej demokracie o otázkach spojených s NATO a EÚ a povinnosťou politika zabezpečiť realizáciu vôle občana, a to i v prípade riadenej nelegálnej migrácie, pretláčania agendy LGBT do škôl cestou politických mimovládok, ktoré treba odstaviť od vplyvu na rozhodovacie procesy a dôsledne preverovať ich financovanie,“ povedal ešte v roku 2023.

Napriek jeho snahám však referendum nezorganizoval. Práve naopak, pred jeho zvolením do funkcie ministra ubezpečil prezidenta Petra Pellegriniho, že Národná koalícia nebude presadzovať žiadne zahraničnopolitické priority, ktoré by boli v rozpore s národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky v členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

Konšpirovanie o plochej zemi aj klimatickej kríze

Poľovník Rudolf Huliak, ktorý chcel byť pôvodne ministrom životného prostredia, niekoľkokrát poprel klimatickú krízu. Tvrdil, že v lete merajú teplotu na asfalte, kde je najvyššia, aby vyzeralo, že sa Zem otepľuje. Protestoval aj proti zákonu o ochrane prírody, ktorý by dal ochranárom väčšie právomoci. Často hovoril o „ekoteroristoch“ z Bruselu.

Jeden z jeho známych výrokov je aj konšpirovanie o guľatosti Zeme. „O tom, či je Zem plochá alebo guľatá, by sa dalo polemizovať,“ povedal v diskusii televízie TA3.

Okrem konšpirovania o klimatickej kríze hovorí aj o tom, že CO2 nestojí za zmenou klímy. V politickej relácii portálu Aktuality Na rovinu tvrdil, že v prípade, keď CO2 v atmosfére klesne na 0,04, prostredie začne byť výbušné a pre človeka neprijateľné.

„Ja som ešte nevidel žiadnu odbornú štúdiu na žiadnom odbornom podklade bez akýchkoľvek protiargumentov. Blúznivý sen týchto ľudí je na nulu dať CO2. Viete, čo vznikne? Keby sme tu mali nulové emisie CO2? Začne tu byť výbušné prostredie a my sa zadusíme od kyslíka,“ vyhlásil poslanec. Na tieto tvrdenia zareagoval aj fyzikSamuel Kováčik alias Vedátor, ktorý jeho tvrdenia vyvrátil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Samuel Kováčik (@vedator_sk)

Guláš s Putinom

Rudolf Huliak sa netají svojimi sympatiami k Rusku a Vladimirovi Putinovi. Tvrdí, že v prípade, keby viedol Slovensko on, jeho prvé kroky povedú do Kremľa. Tam by ruského prezidenta odprosil za našu vojenskú pomoc pre Ukrajinu.

„Sadnúť do lietadla, ísť doslovne a do písmena odprosiť za týchto bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt, že sme sa toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviezli celú svoju vojenskú techniku en bloc tam, že sme tam vyviezli milióny ton pohonných látok a všetkého,“ povedal Huliak.

V decembri 2024 dokonca navrhol, že práve Očovú ponúka ako miesto, na ktorom by sa mohli viesť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Reagoval tak na Putina, ktorý vyhlásil, že Slovensko je pripravené hostiť rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní.

Huliak delegácii ponúkol aj čerstvé mäso do gulášu. Huliak je známy aj svojou láskou k poľovníctvu. Často hovorí o odstrelení problematických medveďov. V máji 2024 sa pochválil fotografiou so zastreleným medveďom.

„Ponúkam na vzájomné rokovania oboch delegácií Očovú. Má strategickú polohu, má priestory, kde sa rokovanie môže uskutočniť, a vieme zariadiť bezpečnosť oboch delegácií - aj vzhľadom na našu polohu. A obom delegáciám ponúkam čerstvé mäso na guláš (ak dá Ministerstvo výnimku, tak aj - viete aké),“ napísal Huliak v príspevku. Narážal pritom zrejme na mäso z medveďa.

Fúkanie dymu do akvária aj pád zo stoličky v RTVS

Rudolf Huliak sa do povedomia Slovákov dostal aj rôznymi bizarnými situáciami, ktoré sa stali v parlamente či mimo neho. Jednou z nich je aj „experiment“ s rastlinou.

V jednom zverejnenom videu sedel v kancelárii v budove Národnej rady SR a vyfukoval cigaretový dym na rastlinu. Tvrdil vtedy, že túto techniku praktizuje dlhodobo a rastline tak vráti život. „To vážne funguje, veď ona išla chcípnuť a teraz ide roztlačiť ikebanu,“ okomentoval Huliak svoj pokus.

Poslanec neskôr priznal, že porušil predpisy, pretože v budove parlamentu je zakázané fajčiť. „Je to moja súkromná kancelária a skúšal som experiment, aby som dokázal, že to CO2 rastlinám neškodí, ale, naopak, rastú,“ povedal na svoju obhajobu.

Na jar 2024 sa na internete začalo šíriť video, na ktorom Huliak na parlamentnom výbore pre poľnohospodárstvo zdvihol ruku a ukázal gesto, ktoré pripomína nacistický pozdrav. Na svoju obhajobu povedal, že video je vytrhnuté z kontextu. „Opytoval som sa pána poslanca Michala Saba, kde ho zase nafotili hajlovať, že sa to rozprávalo v TA3, a tváril sa, že nevie, o čom hovorím, tak som mu ukazoval, ako nám ukazoval redaktor TA3,“ povedal.

Zdroj: Facebook/Peter Pollák

V spoločnosti tiež zarezonoval aj jeho výstup, pri ktorom urazil poslankyňu z PS Luciu Plavákovú. Tú kvôli kvôli jej postojom k interrupciám nazval „s*kou“. Taktiež vyhlásil, že ju nepovažuje za ženu.

Huliak svoje správanie bránil tým, že je chlap z dediny a z hory. Povedal, že jeho vyjadrenie bolo expresívne, no on už vraj nevie, čo iné má robiť. Opäť zopakoval, že Plavákovú nazval s*kou preto, že práve fena od psa dokáže zahrdúsiť svoje mláďatá, čím narážal na jej postoj k interrupciám.

Rudolf Huliak sa stal virálnym aj po tom, ako z STVR uniklo video jeho pádu zo stoličky v relácii O 5 minút 12. Poslanec sa chcel odtiahnuť od stola a pritom sa prevrátil spolu so stoličkou. Na záberoch, ktoré kolujú internetom, vidieť, ako poslanec chvíľu šokovane leží na zemi. Kým k nemu dobehol moderátor s ďalšími ľuďmi, stihol sa posadiť. Verejnoprávna televízia sa mu za pád zo stiličky ospravedlnila.