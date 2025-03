Ivan Korčok: Matovič sa sám vylúčil zo spolupráce. Fico vytvára ilúziu, že ho akceptujú svetoví lídri (Rozhovor)

Ivan Korčok v rozhovore povedal, čo si myslí o slovenskej zahraničnej politike a ako by sa mala Európa postaviť k Rusku a Donaldovi Trumpovi.

Bývalý minister zahraničných vecí, dlhoročný diplomat a kandidát na prezidenta Ivan Korčok v novom rozhovore pre Refresher prezradil, či by chcel vládnuť v budúcej koalícii s Igorom Matovičom, ako by sa mala Európa postaviť k ruskej hrozbe a aj to, či by chcel kandidovať na predsedu Progresívneho Slovenska.

Začnem domácou politikou. Zdá sa, že koaličná kríza stále nie je vyriešená. Smer si teda zobral dve ministerstvá, ale nezdá sa, že by rokovania pokračovali. Myslíte si, že sa nakoniec dohodnú?

Nevedia to ani oni, ale vieme, že tá kríza sa nielenže nerieši, ale sa prehlbuje. Prehlbuje sa preto, lebo premiér sám stanovil určité dátumy, do ktorých chce vyriešiť rekonštrukciu vlády, ale predovšetkým získať pôvodnú väčšinu. Je zjavné, že k dnešnému dňu sú od toho veľmi vzdialení.

Zaujímalo by ma, ako sa na to pripravujete a či očakávate, že sa s Huliakovcami a Migaľovcami nakoniec dohodnú.

Úprimne poviem, že najhoršie na tom je niečo úplne iné – občania Slovenskej republiky sú tejto agónii vystavení už veľmi dlho. Bavíme sa tu o osobách, ktoré sú za túto krízu zodpovedné a ktorými sa má riešiť, no pritom sa neriešia skutočné problémy krajiny. Preto sa nechcem zaoberať individuálnymi osobami.

Mimochodom, je to naozaj veľmi nekultúrne, ak použijem jemný výraz, že 5,5 milióna občanov je rukojemníkmi nejakých mocenských nárokov na stoličky, rezorty, vplyv, na to, kto dostane Tipos a kto zvyšok ministerstva športu.

Pripravujete sa na scenár, že prídu predčasné voľby?

Pripravujeme sa aj na túto alternatívu z dvoch dôvodov. Po prvé, je to to najlepšie, čo by sa v tejto chvíli mohlo pre Slovensko stať, pretože táto vláda mala nespochybniteľnú väčšinu, no sama si ju rozložila. Myslíme si, že pre samotnú vládu by to bol výdych – jednoducho sa postaviť do súťaže.

A po druhé, chceme, aby bolo Progresívne Slovensko skutočnou politickou silou, ktorá presvedčí občanov a verím, že budeme zostavovať vládu a posunieme Slovensko dopredu, lebo to je to, čo potrebujeme.

V prípade, keby ste začali zostavovať vládu, ktoré strany už teraz vylučujete z povolebnej spolupráce?

Viete čo, toto je bizarná debata, ktorá na Slovensku prebieha. Sme uprostred rozkladu vládnej koalície len 1,5 roka po vzniku tejto vlády, no ja patrím k tým politikom, ktorí sa menej zaoberajú otázkami, kto, kedy a s kým. Nebudem sa púšťať do debát o tom, ako môže vyzerať povolebná situácia. Chcem, aby vyzerala tak, že Progresívne Slovensko bude zostavovať vládu.

Pre mnohých voličov je dôležité vedieť, či pôjdete s Hlasom alebo či budete ochotní spolupracovať s Igorom Matovičom.

Poviem za seba. Hlas je podľa môjho názoru len iný Smer. Je úplne evidentné, že v Hlase došlo k odklonu od pôvodnej sociálno-demokratickej idey a dnes sa snaží byť nerozoznateľný od Smeru. Spolupráca s Hlasom v tejto podobe nie je možná.

A verejnosť sama vidí, že Igor Matovič zaujíma taký postoj voči ostatným opozičným stranám, ktorým sa sám vylučuje zo spolupráce. Zdá sa mi, že sa u neho nič nezmenilo a chce byť v opozícii voči všetkým.

Bude možné vytvoriť vládu bez Hlasu aj bez Matoviča v prípade, ak sa obe strany dostanú do parlamentu?

