Richarda Rašiho, ktorý je kandidátom na predsedu NR SR, na poste ministra investícií nahradil Samuel Migaľ. Najbližšie by sa mohol stať užívateľom luxusnej nehnuteľnosti.

Nové sídlo pre predsedu Národnej rady SR prešlo rekonštrukciou za milión eur, informuje SME. Má tri podlažia, suterén, záhradu a dve garáže. Disponuje tiež dvomi kozubmi, fitnes a wellness zónou so saunou či vínnou pivnicou.

Rekonštrukciu vily spustila kancelária Národnej rady. Vila sa nachádza na Gorazdovej ulici v bratislavskom Horskom parku. Obnovovali ju kompletne aj s vybavením interiéru, vrátane parkiet, maľovky, dverí, okien, vzduchotechniky či luxusného zariadenia.

Zdroj: Google Maps

Jej užívateľom by sa mohol stať nominant Hlasu Richard Raši, ktorý je kandidátom na post predsedu Národnej rady. Pre SME uviedol, že v prípade, ak po ňom bude Úrad pre ochranu ústavných činiteľov požadovať, aby sa do novej vily presťahoval, bude to rešpektovať.

