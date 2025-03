V nedeľu popoludní sa môžu objaviť aj prvé búrky.

Po niekoľkých dňoch slnečného a stabilného počasia čaká Slovákov zmena. Na naše územie sa vracajú zrážky. Jasné dni vystrieda oblačnosť a na mnohých miestach sa rozprší, pričom lokálne môžeš očakávať aj intenzívne lejaky a búrky. Tie by mali pretrvať až do budúceho týždňa, informuje iMeteo.sk.



V sobotu začne do našej oblasti zasahovať tlaková níž, ktorá spolu s vlhkým vzduchom prinesie prvé zrážky. Ráno a dopoludnia bude ešte jasno, no popoludní sa na juhu stredného Slovenska objavia prvé dažďové prehánky. K večeru sa dážď rozšíri na celé stredné Slovensko a čiastočne aj na východ krajiny.

Počas noci bude pršať na väčšine územia. K ránu zrážky na juhu a východe postupne ustanú. Meteorológovia očakávajú zrážky aj v nedeľu. Pršať by malo najskôr na juhozápade. Zrážky by mali následne zasiahnuť aj oblasti, ktoré boli v sobotu ešte suché. Najviac zrážok spadne na juhu a východe Slovenska, kde môže do pondelka napršať až 40 mm. Naopak, najmenej dažďa sa očakáva na severe a západe Slovenska.

V nedeľu popoludní sa môžu objaviť aj prvé búrky, najmä v oblasti Záhoria a Bratislavy. Ak búrky naberú na sile, večer môže byť búrlivo na celom západnom Slovensku.

