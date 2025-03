Už za pár dní čaká Slovensko prudká zmena počasia: Teploty vystúpia až na 20 °C

Najvyšších teplôt sa dočkáme v nedeľu.

Po chladnom počasí, ktoré sa na Slovensku držalo posledný týždeň, prinesú najbližšie dni nečakanú zmenu. Na konci tohto týždňa sa totiž dočkáme prudkého oteplenia a teploty sa opäť vyšplhajú až na príjemných +20 °C, informuje web iMeteo.

Prvé dva dni tohto týždňa budú ešte relatívne chladné, môže za to studený front, ktorý so sebou priniesol aj posledné snehové vločky. To by sa však v strede týždňa malo zmeniť a budúci víkend by sme si už opäť mali užívať jarné počasie.

Tlaková výš sa v stredu presunie z nášho územia nad Balkán a na Slovensko začne od západu prúdiť teplejší vzduch. Najvyššie teploty odborníci predpokladajú na nedeľu, keď by mohli vystúpiť na +18 °C, v niektorých lokalitách až na +20 °C. O pár dní začne astronomická jar, takže z príchodu jarného počasia sa na Slovensku tešíme.