Výstavbu komplexu plánuje investor na jar tohto roku.

Na mieste bývalého popradského pivovaru Tatran by mali postaviť polyfunkčný komplex za desiatky miliónov eur. Projekt by mal byť charakteristický tromi výškovými budovami, ktoré budú mať 25 nadzemných podlaží. Projekt by sa tak stal dominantou celého Popradu, informuje portál O Peniazoch.

„Navrhované polyfunkčné centrum nielen zásadným spôsobom prispeje k prirodzenému funkčnému začleneniu tohto územia (likvidáciou súčasného brownfieldu a jeho nahradením funkciami, zodpovedajúcimi charakteru okolia) do existujúcej zástavby, ale vytvorí aj novú architektonickú dominantu širšieho centra, zodpovedajúcu postaveniu a charakteru mesta Poprad ako vstupnej brány do Vysokých Tatier,“ píše investor.

Investor plánuje spustiť prvú etapu výstavby projektu. Tá zahŕňa obchodné centrum, podzemný parking a jeden z bytových domov. V druhej etape plánujú vybudovať druhý bytový dom a v tretej etape komunitné centrum. Súčasťou štvrtej etapy bude parkovací dom a posledný bytový dom. V piatej etape chce investor vybudovať administratívne centrum.

Výstavbu komplexu plánuje investor na jar tohto roku a predpokladané ukončenie stavby je naplánované na október 2030. Náklady, vrátane pozemku, vyčíslili na sumu 85 miliónov eur.

Prečítaj si aj tieto články: