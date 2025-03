Súčasťou aplikácie bude spočiatku iba občiansky a vodičský preukaz.

Od roku 2025 môžu Slováci využiť elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov - občianskeho preukazu a vodičského preukazu.

Ministerstvo vnútra SR čoskoro spustí aplikáciu digitálnych dokladov eDoklady. Zároveň školí príslušníkov Policajného zboru na kontrolu digitálnych občianskych a vodičských preukazov.

Aplikáciu by mali spustiť 1. apríla, informuje Topspeed.

Súčasťou aplikácie bude spočiatku iba občiansky a vodičský preukaz. Rezort plánuje postupne pridať aj ostatné doklady, ktoré majú občania v peňaženkách. Rezort by podľa neho mal implementovať ďalšie doklady počas roka 2025, na konci ktorého by chcel rezort konštatovať, že sa mu projekt podarilo spustiť.

Minister si myslí, že Slovensko bude zavedením digitálnych dokladov priekopníkom v Európskej únii. Poukázal pritom na prijatú európsku legislatívu a na to, že Slovensko ju do svojho právneho poriadku implementovalo tento rok. Šutaj Eštok dodal, že aj ostatné krajiny EÚ ju budú musieť prijať a digitálne doklady by tak po čase mali platiť vo všetkých členských krajinách.

