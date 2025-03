Výdatný dážď sa očakáva najmä v okolí Bratislavy, Dunajskej Stredy a Malých Karpát.

Európu v najbližších dňoch zasiahne dáždivé počasie, ktoré zasiahne aj územie Slovenska. Pred nami je teda upršaný víkend, ktorý zasiahne najmä juhozápadné regióny krajiny, informuje o tom portál iMeteo.

V piatok popoludní môžeme očakávať citeľnú zmenu počasia. Spočiatku by sa zrážky mali objaviť iba v najjuhozápadnejšej časti krajiny, no počas večera a noci sa rozšíria aj do niektorých oblastí stredného Slovenska.

Najviac zrážok by malo spadnúť v juhozápadných okresoch, najmä v okolí Bratislavy a Dunajskej Stredy, kde môže napadnúť až 40 milimetrov dažďa. V okolí Malých Karpát, najmä na južnej a juhovýchodnej strane, môže napadnúť ešte viac dažďa, a to až okolo 50 milimetrov.

Niektorým krajinám hrozia povodne

Najviac zrážok sa očakáva na Balkáne, kde hrozia aj povodne. Počasie bude ovplyvňovať rozsiahla tlaková níž, ktorá sa od piatku bude nachádzať nad Talianskom a Jadranským morom.

Silné zrážky sa očakávajú aj v Taliansku, neskôr sa presunú nad Chorvátsko a veľkú časť Bosny, kde bude intenzívne pršať až do nedeľného večera. Na severovýchodných svahoch chorvátskych hôr a v Bosne môže do nedeľného poludnia napadnúť takmer 200 milimetrov dažďa.