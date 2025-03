Intenzívne dažde v Taliansku spôsobili rozsiahle záplavy a núdzové opatrenia v regiónoch Toskánsko a Emilia-Romagna. V piatok (14. marca) viaceré rieky dosiahli kritické hladiny, čo viedlo k uzavretiu škôl a univerzitných kampusov vo Florencii. Mesto preventívne zatvorilo aj múzeá, kiná a divadlá, informuje Independent.

Obyvatelia boli varovaní, aby necestovali, keďže popadané stromy a záplavy blokovali cesty. Kritická situácia nastala v Sesto Fiorentino, kde sa vylial potok Rimaggio a zaplavil ulice. Hasiči evidovali desiatky žiadostí o pomoc, pričom v Badia Prataglia museli zachrániť rodinu zo zosuvu pôdy.

Emilia-Romagna zažila silné zrážky, ktoré postihli mestá Forlì, Ravenna, Bologna a Ferrara. Rieky v Apeninách prekročili výstražné hladiny, a tak boli v Bologni nariadené evakuácie obyvateľov prízemných bytov. Región v posledných rokoch trpí extrémnym počasím, v roku 2023 tam po extrémnych dažďoch zahynulo 13 ľudí a v septembri 2024 búrka Boris spôsobila evakuáciu tisícov ľudí.

Talianske úrady naďalej monitorujú situáciu, najmä hladinu rieky Arno, ktorá preteká Florenciou a Pisou. Meteorológovia varujú, že výdatné zrážky môžu pokračovať a spôsobiť ďalšie zosuvy pôdy a povodne. Obyvatelia zasiahnutých oblastí by mali byť v pohotovosti a dodržiavať pokyny úradov.

#BREAKING #ITALY #FLORENCE #ITALIA #FIRENZE #TOSCANA



🔴 ITALY :📹 FLOODING IN FLORENCE IN TUSCANY REGION💔



Several rivers have overflowed.

Red alert issued in the region..

📹 Contea & Dicomano

di -Silvia Landini.#Ultimahora #Flooding #Inundación #Inondation #Alluvione pic.twitter.com/PPTgPDOuAA