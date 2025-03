Minister vo februári uviedol, že chce riešiť otázku prítomnosti rodiča v nemocnici počas hospitalizácie dieťaťa.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chce, aby bola do konca roka prijatá legislatíva, ktorá deťom zabezpečí právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie.

Nariadil pripraviť návrh potrebných zmien, ktorý by chcel predložiť na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady SR. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Citát: „Ja z tohto miesta chcem potvrdiť, že som poprosil kolegov, aby v spolupráci so zástupcami pacientskych organizácií pripravili konkrétny návrh legislatívneho riešenia. A ja mám zásadnú ambíciu, aby táto legislatíva bola predložená už na najbližšiu schôdzu, tak aby sme to ešte tento rok aj legislatívne dosiahli. (...) Ja osobne na to veľmi tlačím a som presvedčený, že sa nám to aj podarí naplniť,“ povedal Šaško.



Širší kontext: Minister vo februári deklaroval, že chce riešiť otázku prítomnosti rodiča v nemocnici počas hospitalizácie dieťaťa. Zdôraznil, že prítomnosť rodiča nielenže znižuje stres dieťaťa, ale poskytuje aj praktickú podporu zdravotníckemu personálu. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, ktorá na potrebu legislatívneho ukotvenia tohto práva poukazuje dlhodobo, ambíciu šéfa rezortu privítala. Zároveň odporučila zavedenie primeraného prechodného obdobia na zavedenie tejto povinnosti pre zdravotnícke zariadenia.

