Obyvatelia obce starostke viackrát vyčítajú, že povoľuje výstavbu, no infraštruktúra nestačí.

V obci Stožok v Detvianskom okrese plánuje súkromný investor vybudovať bytové domy. Pôvodne ich malo byť jedenásť, ale po zisťovacom konaní sa ich počet znížil na desať. Na mieste by tak mohlo vzniknúť približne 170 bytov. Vyrásť by mali medzi futbalovým ihriskom a súčasnými nájomnými bytovkami.

Starostka obce Darina Petrincová tvrdí, že bytové domy nepatria na dedinu, a preto aj odmietala ďalšiu výstavbu nájomných bytov. Spomenula, že tento zámer sa v obci stretol s rôznymi názormi. „Občania spísali petíciu, v ktorej uviedli problémy, ktoré obec najviac trápia. Sú to nedostatok vody, nízka kapacita čističky a miestne komunikácie,“ objasnila.

Nová cesta

Zároveň poukázala na to, že súčasná prístupová cesta do obce je len jedna. Nevidí východisko, ako by vyriešila novú, ktorá by odbremenila cestu tretej triedy stredom obce a Psovskú ulicu. Nová cesta, ktorú navrhuje, má približne 3,5 až štyri kilometre.

„Nie je to však v silách investora vybudovať ju a obec nemá právo nariadiť mu to. Určite sa však bude snažiť získať výhody pre obec,“ vysvetlila. Ako ďalej uviedla, investor má záujem participovať na posilnení vodných zdrojov pre obec a na rozšírení čističky. Čo sa týka parkovania, pri plánovaných bytových domoch by malo byť 238 vonkajších parkovacích miest.



Pripustila, že ľudia jej veľakrát vyčítajú, že povoľuje výstavbu a infraštruktúra nestačí. „Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok a vybudovaní dostatočných vodných zdrojov, rozšírení čističky obec nemá právo nevydať stavebné rozhodnutie na bytové domy,“ ukončila. V súčasnosti má Stožok takmer 1200 obyvateľov.



Obyvateľka Stožka Katarína Odalošová povedala, že petíciu s ďalšími občanmi spísali, pretože s výstavbou bytoviek pre kritickú infraštruktúru nesúhlasia. „Nových ľudí by bolo vyše 700 a to je problém. Nemáme bezpečné cesty ani chodníky, veľa ciest je len prašných. Kapacita škôlky nie je dostatočná,“ zhrnula s tým, že chýba aj kanalizácia. „Investor má síce záujem participovať na posilnení vodných zdrojov, pre nové byty to však aj musí urobiť, pre nás to nebude,“ uzavrela.

