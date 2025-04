Dotáciu v hodnote 100 eur od štátu môžu využiť poberatelia starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku.

Slovenskí dôchodci majú možnosť využiť štátom dotované rekreačné pobyty. Seniorom sa tak pobyty zlacnia o 100 eur, informuje oPeniazoch.

Hotelová spoločnosť SOREA zverejnila prvé ponuky pobytov. Za najlacnejší pobyt penzisti zaplatia od 198 eur s plnou penziou. Zverejnené ceny sú už po odpočítaní 100-eurovej dotácie od štátu.

Citát: „Prvý možný termín nástupu na pobyt so štátnou účelovou dotáciou je od 4.5.2025 do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych a Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. Tak ako po minulé roky, je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky a hotela Flóra v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice,“ informuje SOREA na sociálnej sieti.

Širší kontext: Dotáciu v hodnote 100 eur od štátu môžu využiť poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku. Penzisti musia mať trvalý pobyt na Slovensku a spĺňať podmienky na čerpanie príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

