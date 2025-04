Slovensko bude podľa modelov arktickou alebo subtropickou krajinou.

Globálne otepľovanie môže podľa matematických modelov priniesť novú dobu ľadovú. Po oteplení oceánov by sa zastavil Golfský prúd, čo by spôsobilo, že sever Európy by bol neobývateľný. Novinkou je štúdia z dielne klimatologičky Mayi Ben-Yamiovej, ktorá hovorí o katastrofálnych následkoch v prípade kolapsu prúdov v oceánoch.

Po radikálnom kolapse oceánskych prúdov by najzásadnejšia zmena klímy nastala najmä na severnej pologuli. Spôsobila by výrazné ochladenie teploty mora. Ochladenie severnej pologule by spôsobilo presun najteplejších miest na juh.

Klíma na Slovensku by bola podobná ako napríklad na ruských polostepiach či severe Spojených štátov. Slovensko by tak malo veľmi mrazivé zimy. Podmienky na takzvaný bod zlomu by mohli byť aktuálne už o pár desiatok rokov.

Niektoré modely hovoria o opaku

Podľa iných modelov spôsobí globálne otepľovanie na Slovensku také vysoké teploty, že územie sa stane súčasťou subtropického klimatického pásma.

V prípade extrémnych výkyvov počasia nastanú masívne zmeny v poľnohospodárstve. Farmári tak budú musieť začať pestovať šľachtené plodiny, ktoré by prežili extrémne suchá či zimy.

