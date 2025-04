Búrka, v dôsledku ktorej by mohlo prísť o život až 42-tisíc ľudí, môže zasiahnuť Spojené štáty okolo roku 2100.

Vedci predpovedajú príchod „ultra-intenzívnej búrky“ kategórie 6, ktorá by mohla zasiahnuť Spojené štáty okolo roku 2100. Búrka nazvaná Hurikán Danielle by podľa zistení Daily Mail priniesla vietor presahujúci rýchlosť 310 kilometrov za hodinu a zvýšenie morskej hladiny o viac ako 7,5 metra.

Dôsledok klimatických zmien

Hrozivú teóriu priniesol tím viac ako 60 odborníkov, ktorí v novej knihe „Kategória päť: Superbúrky a otepľujúce sa oceány, ktoré ich poháňajú“ varujú pred vplyvmi klimatických zmien.

Zvýšené množstvo tepla a energie v oceánoch a atmosfére v dôsledku spaľovania fosílnych palív podľa vedcov spôsobuje vznik čoraz silnejších hurikánov.

Hypotetický Hurikán Danielle by mohol zasiahnuť severovýchod USA, konkrétne New York. Odborníci odhadujú, že búrka by prenikla úzkym kanálom medzi Staten Islandom a brooklynskou štvrťou Dyker Heights, podobne ako tomu bolo v prípade hurikánu Sandy v roku 2012. Avšak intenzita tejto búrky by bola bezprecedentná.

Katastrofa v New Yorku

Autori predpovede upozorňujú, že takýto hurikán by spôsobil záplavy a škody na úrovni povodní v Indii alebo Bangladéši. Vietor by mohol poškodiť ikonické stavby, ako napríklad Verrazzano-Narrows Bridge, ktorého zavesené laná by nevydržali obrovskú silu vetra.

Rovnako by došlo k zaplaveniu centra Manhattanu, pričom voda by sa valila ulicami Chinatownu, Little Italy a ďalších známych častí mesta.

„Voda by prešla cez Tompkins Square Park až po SoHo, pričom by zaplavila infraštruktúru a zničila mestskú dopravu,“ uvádza autor knihy Porter Fox. Počas 48-hodinového trvania hurikánu by mohlo dôjsť k odhadovanej strate až 42 000 životov, čo by predstavovalo jednu z najväčších prírodných katastrof v histórii.

Budúcnosť pobrežných miest

Rastúca hladina morí a intenzita búrok spojená s klimatickými zmenami predstavujú veľké riziko nielen pre New York, ale aj pre ďalšie pobrežné metropoly. Autor knihy predpovedá, že niektoré mestá, ako napríklad Miami, by mohli do roku 2100 úplne zaniknúť.

Táto predpoveď slúži ako varovanie pred dôsledkami klimatickej krízy, ktorá už teraz ovplyvňuje počasie a extrémne javy po celom svete. Vedci zdôrazňujú, že znižovanie emisií skleníkových plynov je nevyhnutné, aby sa zabránilo eskalácii týchto devastujúcich udalostí.

