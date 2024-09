Nová štúdia z dielne klimatologičky Mayi Ben-Yamiovej hovorí o nezvratných katastrofálnych zmenách, ktoré môžu nastať v dôsledku klimatickej krízy.

Globálne otepľovanie so sebou prináša viacero nepriaznivých zmien. Novinkou je štúdia z dielne klimatologičky Mayi Ben-Yamiovej, ktorá hovorí o katastrofálnych následkoch v prípade kolapsu prúdov v oceánoch.

Hlavnou úlohou oceánskych prúdov je dodávanie tepla a soli. Ak by sa fungovanie prúdov v dôsledku klimatickej krízy zmenilo, znamenalo by to zásadnú zmenu klímy vo viacerých častiach sveta. Štúdia hovorí o narušení Golfského prúdu, ktorý prenáša teplo z južného Atlantiku na sever.

Po radikálnom kolapse oceánskych prúdov by najzásadnejšia zmena klímy nastala najmä na severnej pologuli. Spôsobila by výrazné ochladenie teploty mora. Ochladenie severnej pologule by spôsobilo presun najteplejších miest na juh.

Zmena práve v Golfskom prúde by pre Slovensko znamenala novú dobu ľadovú. Klíma na Slovensku by bola podobná ako napríklad na ruských polostepiach či severe Spojených štátov. Slovensko by tak malo veľmi mrazivé zimy. Podmienky na takzvaný bod zlomu by mohli byť aktuálne už o pár desiatok rokov. Ako sme ťa v minulosti informovali, v súvislosti s globálnym otepľovaním nás čaká zmien oveľa viac.