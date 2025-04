Vláda chce podľa Remišovej pokračovať v konsolidácii.

Veronika Remišová na tlačovej konferencii povedala, že vláda chce v rámci konsolidácie zrušiť rodinné prídavky na deti staršie ako 18 rokov, aj napriek tomu, že sú študentmi stredných alebo vysokých škôl. Tlačovú konferenciu odvysielali na facebookovej skupine hnutia Slovensko.

Na 60 eur mesačne majú aktuálne nárok všetci mladí ľudia do 25 rokov, ktorí navštevujú strednú alebo vysokú školu. O tieto peniaze by však podľa Remišovej mali prísť všetky slovenské rodiny, čím by štát ušetril približne 82 miliónov eur ročne.

Medzi ďalšie alternatívy, ktoré vláda zvažuje, patrí aj zníženie prídavkov na polovicu. Toto by sa týkalo všetkých rodín s výnimkou rodín v hmotnej núdzi. Pri takejto alternatíve by vláda ušetrila 405 miliónov eur každý rok.

„Druhá alternatíva ráta s rovnakým znížením rodinných prídavkov na polovicu, ale zoberú ich všetkým rodinám okrem rodín v hmotnej núdzi, rodín s troma a viac deťmi, prípadne osamelým rodičom. Takto plánujú zobrať rodinám 372 miliónov.“

K téme sme oslovili aj Ministerstvo sociálnych vecí a Ministerstvo financií. Článok aktualizujeme o ich vyjadrenia.