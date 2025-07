Letisko v severotalianskom meste Bergamo v utorok pozastavilo lety kvôli vážnemu incidentu na letiskovej dráhe. Podľa miestnych médií ťah ľavého motora lietadla pri príprave na štart vtiahol neznámeho človeka dovnútra.



Všetky lety na letisku Bergamo-Orio al Serio ležiacom severovýchodne od Milána boli pozastavené o 10.20 hod. miestneho času „kvôli problému, ktorý sa vyskytol na rolovacej dráhe“, uviedla spoločnosť SACBO ako správca letiska. Zároveň sa začalo vyšetrovanie incidentu. V následnom vyhlásení letisko uviedlo, že prevádzku na letisku obnovili o 12.00 hod.



Noviny Corriere della Sera s odvolaním sa na nemenované zdroje z letiska uviedli, že 35-ročný muž vbehol na letisko a dobehol na rolovaciu dráhu, po ktorej sa pohybovalo lietadlo spoločnosti Volotea Airbus A319 pred odletom do španielskej Astúrie.



„Kapitán bol viditeľne otrasený,“ citoval web simpleflying.com jedného z užívateľov sociálnej siete s tým, že cestujúci opustili lietadlo cez predný pravý núdzový východ. Ihneď po tragickej smrti narušiteľa sa na dráhe objavili hasiči, sanitky a polícia a prikryli pozostatky muža. Záznamy z webu pre letovú prevádzku Flightradar24 ukázali, že lietadlo odsunuli z letiskovej dráhy.

