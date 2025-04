Slovenské satirické stránky reagujú na políciu. „Nikto mi ešte dvere nevyrazil,“ hovorí Žltunké

Autor videa, ktoré prezdielal aj Igor Matovič, tvrdí, že ide o satiru.

Na sociálnych sieťach sa šíri AI video s tvárami slovenských politikov. Zachytáva ich v situáciách, ktoré podľa polície balancujú na hrane ľudskej dôstojnosti.

Autor videa, ktorý vystupuje pod profilom madeinslovakia, tvrdí, že jeho výtvor je len satirou. „Moje video je satira a fikcia – a je to pri ňom jasne uvedené cez disclaimer v popise. Problém vidím v tom, ako to šíril Igor Matovič – bez kontextu, bez riadneho uvedenia zdroja, bez môjho súhlasu a na svoju propagáciu,“ napísal nám.

Na názor sme sa pýtali aj známej satirickej stránky Žltunké, ktorej administrátor vytvára AI videá zamerané na politikov. S humorom zareagoval, že mu zatiaľ dvere ešte nikto nevyrazil.

„Asi keby to nezdieľal Igor, tak to nie je taká veľká vec, nepríde mi to až tak tvrdé. Ale ja mám asi iný meter. V každom prípade, každý, kto takéto veci postujeme, asi máme v hlave to, že je to trochu rizikový content, takže ak by bolo treba ísť niekde napríklad vypovedať, tak OK, čo narobím,“ uviedol pre Refresher.

Polícia SR potvrdila, že momentálne vo veci nevedie trestné konanie, ale vyhodnocuje podnety od občanov a informácie z médií. Vo svojom statuse upozorňuje, že aj satira má svoje hranice.

Generatívna AI je podľa nej čoraz častejšie využívaná na podvody, imitovania hlasu v telefonátoch až po falošné e-maily. Hoci v tomto prípade ide o satirické spracovanie, polícia pripomína, že zodpovednosť za šírenie obsahu na internete nesie každý používateľ.