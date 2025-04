Umelá inteligencia do roka nahradí programátorov, tvrdí bývalý riaditeľ Google

Za pár rokov by AI mala dosiahnuť takzvanú superinteligenciu.

Umelá inteligencia bude podľa bývalého riaditeľa Google, Erica Schmidta, už v priebehu nasledujúceho roka schopná nahradiť väčšinu programátorov. Uviedol to na konferencii AI+ Biotechnology vo Washingtone. Tvrdí, že vývoj modelov AI napreduje tak rýchlo, že čoskoro zvládnu aj vysoko špecializované úlohy, ktoré dnes zvládajú len ľudia s univerzitným titulom z informatiky či matematiky.

Schmidt predpokladá, že do roku 2027 budú systémy umelej inteligencie schopné samy seba zlepšovať, upravovať a vylepšovať svoj vlastný kód bez ľudského zásahu. Do roku 2030 by mali AI modely vedieť konkurovať najlepším svetovým vedcom, spisovateľom aj umelcom. Tento vývoj by mohol zásadne zmeniť celý pracovný trh.

Bývalý šéf Googlu zároveň upozornil, že svet sa ešte nedohodol na spoločnom rámci pre reguláciu umelej inteligencie. Podľa neho ide o veľké riziko, pretože AI sa blíži k bodu, keď dosiahne úroveň superinteligencie, ktorá prekoná schopnosti človeka a bude sa vyvíjať autonómne.