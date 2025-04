Viac ako 300 hasičov bojuje s požiarom, ktorý zachvátil približne 450 hektárov v Biebrzanskom národnom parku na severovýchode Poľska. V pondelok o tom informoval hasičský zbor.



Požiar vypukol v nedeľu popoludní na suchých lúkach a trstinovom poraste. Presná príčina zatiaľ nie je známa. „Požiar zatiaľ nie je lokalizovaný, ale nešíri sa a to je dôležitá správa,“ povedal v pondelok novinárom Jacek Brzozowski, vojvoda Podlaského vojvodstva. Dodal, že požiar neohrozuje ľudí žijúcich v okolí.

A devastating fire continues to spread through the Biebrza National Park in eastern Poland, engulfing 450 hectares of invaluable reed beds and wetlands. The blaze prompted a large-scale firefighting operation in extreme conditions. pic.twitter.com/XzyhqMdJaB