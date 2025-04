PRIESKUM: Progresívne Slovensko opäť predbehlo Smer, prekvapil Matovič. Do parlamentu by sa dostalo 7 strán

Podľa najnovšieho prieskumu by sa do parlamentu dostalo sedem strán.

Progresívne Slovensko by podľa prieskumu agentúry AKO vyhralo voľby so ziskom 22,5 % hlasov. Druhý by skončil SMER-SD s podporou 20,5 %. Na treťom mieste by sa umiestnil HLAS-SD s výsledkom 12 %. Štvrté miesto by patrilo hnutiu SLOVENSKO (8,7 %), informuje Joj24.sk.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (7,3 %), SaS (7,1 %) a Republika (7 %). Demokrati by skončili pod hranicou zvoliteľnosti so ziskom 4,2 %, SNS by získala 4,1 % a Maďarská aliancia 4 %. Sme rodina by oslovila len 1,5 % voličov.

Prieskum ukázal, že rozhodnutých bolo 69,8 % opýtaných. Nerozhodnutých ostávalo 14,4 % a ďalších 12,6 % by voliť nešlo.