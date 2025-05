Prezident Pellegrini: Hovorme o fašizme a o vojne historickú pravdu

Prezident SR na oslavách víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch zdôraznil potrebu pamätať na históriu a brániť slobodu.

Prezident SR Peter Pellegrini pripomenul, že je našou povinnosťou každodenne pracovať na historickej pamäti, aby sme zabránili návratu fašistického zla. Tieto slová odzneli počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch. Pellegrini upozornil aj na aktuálne svetové dianie a zdôraznil, že Slovensko musí starostlivo vyberať svojich spojencov, aby si zaručilo stabilitu a bezpečnosť.

Prezident vyjadril hrdosť, že Slovensko, vďaka hrdinom Slovenského národného povstania, patrí medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny. Poďakoval slovenským vojakom, partizánom, členom Prvého Československého armádneho zboru v Sovietskom zväze, slovenským letcom vo Veľkej Británii a všetkým, ktorí bojovali proti nacistom.

Pellegrini zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na utrpenie spôsobené druhou svetovou vojnou. „Hovorme o fašizme a o vojne historickú pravdu. A to bez ohľadu na to, či stúpenci zla nosili v minulosti historickú uniformu, alebo dnes nosia značkový oblek. Pretože zlo zostane zlom v akejkoľvek podobe,“ uviedol.

Pripomenul, že druhá svetová vojna bola aj obdobím statočnosti a odhodlania, keď sa štáty a národy postavili proti osiam zla. „Dejiny druhej svetovej vojny sa písali na bojiskách, kde rozhodovala statočnosť a odvaha. Sú pamätníkmi hrdinského obetovania sa pre najvyššiu hodnotu, akou je sloboda,“ dodal Pellegrini.

Prezident tiež upozornil, že ľudstvo musí byť pripravené brániť slobodu a bezpečnosť. „Preto sa verejne pýtam, boli by sme dnes ochotní v prípade ohrozenia vziať do rúk zbraň, ako to urobili naši otcovia a dedovia? Sloboda sa dá v tých najťažších chvíľach obhájiť len so zbraňou v ruke,“ vyhlásil a zdôraznil, že to je odkaz hrdinov druhej svetovej vojny.