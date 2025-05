Minister práce Erik Tomáš chce zaviesť dôchodkový strop aspoň pre ľudí, ktorí ťažko manuálne pracujú.

Erik Tomáš v relácii Sobotné dialógy v diskusii s opozičnou poslankyňou parlamentu Irenou Bihariovou uviedol, že dôchodkový strop by mal byť zavedený minimálne pre manuálne pracujúcich ľudí.



„Bude to otázka tohto volebného obdobia, lebo je to v programovom vyhlásení vlády. Myslím si, že tí ľudia, ktorí ťažko manuálne pracujú, u nich by mali byť nejaké dôchodkové stropy,“ spresnil Tomáš. Dôchodkový strop bol podľa neho už schválený na 64 rokoch, pravicové vlády ho však zrušili, dôchodkový vek sa teraz zvyšuje na základe dĺžky dožitia.



„Neviem povedať, či o 20 rokov budeme mať nové technológie v zdravotníctve a tento sektor sa zlepší natoľko, že si budeme môcť dovoliť povedať, že naši seniori sú v dobrej kondícii na to, aby sme posunuli dôchodkový vek. V zásade si nemyslím, že toto je ten trend a toto ten zlatý grál, ktorý máme hľadať. Myslím si, že by sme mali dokázať vyprodukovať ako krajina čo najviac bez toho, aby sme museli kvôli tomu robiť v chorobe, v starobe do sto rokov,“ reagovala na dôchodkové stropy poslankyňa.

